Richard Grieco e Danny Glover nel cast della serie Paper Empire

La star di 21 Jump Street Richard Grieco e il veterano Danny Glover entrano nel cast di Paper Empire, serie creata da Robert Gillings che vede tra gli interpreti Wesley Snipes, Denise Richards, Robert Davi, Steve Guttenberg, Michael Nouri, Robert Knepper e Anne Archer.

Danny Glover alla Berlinale 2007 per presentare il film Poor Boy's Game

Robert Gillings sarà sceneggiatore e regista della serie che vede protagonista Laurence Fintch (Robert Davi) di Fintch Wealth Management Services, diventato uno dei più grandi truffatori finanziari utilizzando la sua tecnologia blockchain di criptovaluta "Digital Limbo". Dopo una lunga caccia da parte dell'FBI, Fintch viene preso in custodia e finisce dietro le sbarre, ma escogita un piano per un'audace evasione per ridefinire il mondo digitale.

Come svela Variety, Michael Tadross Jr., Bernard Salzman, David Ruggieri e Edward Pershing saranno i produttori esecutivi dello show che è attualmente in cerca di distribuzione.

Più indaffarato che mai, Danny Glover ha da poco concluso le riprese di Killing Winston Jones, dove recita a fianco di Richard Dreyfuss, del dramedy sentimentale Press Play e di Long Day Journey.

Richard Grieco sarà prossimamente al cinema con gli horror Anadellia Rises e Tommyknockers.

