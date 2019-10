Riccanza Deluxe: la quarta stagione da stasera su Mtv!

A grande richiesta torna la serie più sfarzosa della tv: Riccanza Deluxe alla sua quarta stagione si presenta più scintillante che mai, con una veste molto più ricca, da stasera su Mtv alle 22.00.

Tra i protagonisti della nuova stagione di #Riccanza Deluxe, alcuni dei volti più amati delle passate edizioni come Nicolò Ferrari e Cristel Isabel Marcon che torneranno a far compagnia ai veterani Tommaso Zorzi e Farid Shirvani. A questo cast stellare si aggiungeranno anche le sorelle Alessia e Giorgia Visentin - in arrivo direttamente da #Riccanza 3 - e tre attesissime new entries. La modella italo-svizzera Camilla Neuroni; e il dj e produttore discografico Mattia Mustica: insieme i due racconteranno ai fan dello show la #riccanza di Lugano e di Roma. E ancora, nella seconda parte del docu-reality, arriverà Aaron Nielsen, modello e influencer oltre che figlio dell'attrice Brigitte Nielsen.

La serie andrà in onda con un solo episodio martedì 8 e 14, mentre da martedì 22 ottobre spazio a un doppio episodio - non mancheranno anche tante guest star come Giulia Salemi, Marco Maccarini, Lucas Peracchi, Alberico Lemme, Jo Squillo, Stefano Sala e altre grandi sorprese che renderanno ancora più stravagante e divertente questa nuova stagione!

Non sarebbe #Riccanza senza @faridshirvani 💪

La nuova stagione #Riccanza Deluxe ti aspetta stasera alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su @NOWTV_It 🚀 https://t.co/wHyCyFIm3z — MTV Italia (@mtvitalia) October 8, 2019

Diventato ormai un cult, tra i programmi di maggior successo di MTV, anche quest'anno la nuova stagione di #Riccanza Deluxe darà spazio alle eccentriche storie dei giovani protagonisti che, oltre al fatto di essere estremamente ricchi, condividono una grande passione per i social network. Tra studio, lavoro e tempo libero, spieremo le giornate delle nostre star; ascolteremo le loro confessioni e conversazioni, conosceremo i loro sogni e desideri, tra luccichii, shopping sfrenato, momenti "instagrammabili", hashtag e il "Dompe" sempre in fresco. Saremo testimoni della loro quotidianità e spettatori di uno stile di vita talvolta più che bizzarro!

Lo stile narrativo fresco e giovane di #Riccanza Deluxe - che da sempre contraddistingue tutte le produzioni originali made inMTV - accompagna con ironia e sapiente leggerezza, senza pregiudizi, il racconto del mondo sfarzoso dove si muovono i protagonisti del programma. Con questa formula vincente la serie, edizione dopo edizione, ha conquistato un posto d'onore nella pop culture italiana, riuscendo a diffondere uno slang dedicato. Non è un caso se, negli ultimi anni, si parla di vero e proprio fenomeno #Riccanza: un modo unico di rappresentare la realtà, scherzoso, divertente, fuori dagli schemi e per questo sicuramente affascinante e carico di suggestioni.