Riapertura cinema, le sale in zona bianca tornano al 100% della capienza dall'11 ottobre

I cinema e i teatri in zona bianca potranno tornare al 100% della capienza a partire dall'11 ottobre, come annunciato oggi dal Consiglio dei ministri con un decreto che allenta le strette anti-Covid.

Gli spettatori non dovranno quindi più rispettare la distanza interpersonale di un metro, pur dovendo seguire l'obbligo dell'utilizzo della mascherina e altre regole.

Il ministro Dario Franceschini, commentando l'approvazione all'unanimità del decreto durante il Consiglio dei ministri, ha commentato: "La decisione del governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts. Da tempo siamo convinti della totale sicurezza di questi luoghi con l'utilizzo del green pass e di tutte le misure di prevenzione: dal controllo della temperatura all'utilizzo della mascherina. Invitiamo gli italiani a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza".

I gestori delle sale dovranno quindi controllare il Green Pass e la temperatura degli spettatori che, all'interno degli spazi, dovranno indossare la mascherina protettiva. In caso non vengano rispettate le regole previste i gestori si ritroveranno alle prese con un inasprimento delle sanzioni.