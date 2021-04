Riapertura cinema e teatri all'aperto: la data è ufficiale

La riapertura di cinema e teatri per spettacoli all'aperto ha una data ufficiale: dal 26 aprile sarà consentito assistere a spettacoli in arene e spazi all'aperto. Anche le attività al chiuso saranno consentite nel rispetto delle limitazioni di capienza.

Misure di sicurezza anti Covid-19 in una sala cinematografica

Sono queste le nuove misure annunciate da Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di un'apposita conferenza stampa. In occasione del suo intervento all'incontro Una nuova stagione, Cultura e spettacolo dopo la pandemia, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha assicurato: "Dal 26 aprile potranno riaprire nelle zone gialle teatri, cinema, musei ed eventi all'aperto".

Il ministro, però, ha anche annunciato la presenza di consistenti limitazioni alle capienze: "Abbiamo a lungo discusso con le categorie e io ho discusso con il Cts per avere allargamenti soprattutto per gli spettacoli all'aperto, perché le limitazioni all'aperto hanno molto meno fondamento e sono meno indispensabili rispetto a quelle al chiuso. In tempo breve, sicuramente prima del decreto, arriveranno le risposte del Cts e sarà possibile lavorare su un'estate in cui ci sarà maggiore elasticità al chiuso e maggiore disponibilità per gli eventi all'aperto".

Come riportato da Il Post, i cinema italiani sono stati soggetti per la prima volta a chiusura in seguito al dilagare della pandemia da Covid l'8 marzo 2020. Alcuni hanno ripreso a proiettare film il 15 giugno e hanno proseguito con la loro attività fino al 25 ottobre, data in cui è stata stabilita una nuova chiusura nazionale. La contrazione netta negli incassi tra il 2019 e il 2020 è stata del 71,3%.