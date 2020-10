Rhonda Fleming: morta l'attrice di Io ti salverò, aveva 97 anni

Rhonda Fleming, la diva degli anni '40 e '50 è morta mercoledì 14 ottobre 2020 a Santa Monica, in California, come ha confermato la sua segretaria Carla Sapon. Fleming aveva 97 anni ed era considerata la Regina del Technicolor, con ruoli in Io ti salverò di Alfred Hitchcock, Le catene della colpa di Jacques Tourneur e La scala a chiocchiola.

Nata a Hollywood nel 1923, Marilyn Louis, questo il vero nome di Rhomda FLeming, fu scoperta dal celebre agente Henry Wilson mentre si recava a scuola. Wilson le fece cambiare nome e subito dopo le fece ottenere un contratto con David O. Selznick. Il suo primo ruolo importante fu quello di una ninfomane in Io ti salverò di Hitchcock, un ruolo per il quale - racconto lei - dovette cercare sul dizionario il significato del termine, perché le era sconosciuto.

Alla sua carriera cinematografica Rhonda Fleming affiancò quella teatrale, prendendo parte a numerosi musical di Broadway. Nel 1957 Fleming fece il suo debutto a Las Vegas per l'apertura dello showroom del Tropicana Hotel e successivamente apparve all'Hollywood Bowl con il suo one-woman show che includeva composizioni di Cole Porter e Irving Berling. Nel 1960 arrivò la stella sulla Walk of Fame.

Sul piccolo schermo Rhonda Fleming è apparsa in diverse serie televisive tra cui Carovane verso il West e Love Boat. Lei e Maureen O'Hara furono considerate le Regine del Technicolor per la resa spettacolare dei suoi occhi verdi e capelli rossi nei film a colori.

Dopo la morte di sua sorella Beverly a causa di un tumore, nel 1991, Rhonda Fleming divenne una testimonial per la ricerca sul cancro e insieme a suo marito Ted Mann fondò una clinica per le donne, la Rhonda Fleming Mann Clinic for Women's Comprehensive Care. Per sostenere ricerche più approfondite sui tumori femminili, l'attrice diede vita a diverse organizzazioni e centri di ricerca dedicati.