RFS-Fiorentina: dove vedere in tv e in streaming la partita di Conference League

RFS-Fiorentina è la partita valida per la Conference League 2022/2023 che si gioca stasera a Riga: ecco dove vederla in TV e in streaming.

RFS-Fiorentina è la partita in programma oggi 3 novembre alle 16:30, ultimo turno della fase a gironi della Conference League 2022/2023. La squadra viola, già qualificata, gioca per confermare il primo posto in classifica.

RFS-Fiorentina in Televisione

RFS-Fiorentina r sarà trasmessa in televisione in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251). La partita si gioca nella cornice stadio NSB Arkadija di Riga. Il calcio d'inizio è previsto per le 16:30.

RFS-Fiorentina in Streaming

RFS-Fiorentina sarà trasmessa su DAZN. L'incontro si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.

Telecronisti

La telecronaca per Sky sarà di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Per DAZN sarà curata da Stefano Borghi eManuel Pasqual.

Classifica del Gruppo A

Basaksehir Punti 10, Fiorentina Punti 10, Hearts Punti 6, RFS Punti 2

PROBABILI FORMAZIONI

RFS: Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Ilic, Santana.

FIORENTINA: Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Barak, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Saponara.