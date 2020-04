Revolution: Storie dal futuro, il viaggio nel tempo con Francesco Mandelli stasera su Rai2

Da stasera Francesco Mandelli e Federico Russo in Revolution: Storie dal futuro ci conducono in un viaggio per raccontare i cambiamenti della nostra epoca.

Revolution - Storie dal futuro è il nuovo format in arrivo da stasera su Rai2 alle 23.30: Francesco Mandelli e Federico Russo ci condurranno in un viaggio nel tempo attraverso le grandi innovazioni che hanno segnato il nostro costume, le nostre abitudini e la nostra quotidianità.

Attraverso una "macchina del tempo" verranno trasportati dal passato ai giorni nostri per incontrare gli ospiti che racconteranno i cambiamenti della nostra epoca. Ogni ospite sarà infatti introdotto da un breve tuffo nel passato in cui i nostri conduttori vestiranno i panni di figure iconiche e introdurranno alcune delle innovazioni che hanno portato a svolte epocali. Gli oggetti, le tecnologie, gli indizi con cui si relazioneranno ci riveleranno chi staranno per intervistare. Nella prima puntata saranno ospiti Paolo Nespoli, Maurizio Zaffagnini l'inventore di ROCKIN1000, e Sara Roversi, cofondatrice del Future Food Institute.

Francesco Mandelli in una scena del film Generazione 1000 euro

Francesco Mandelli incontrerà il famoso astronauta Nespoli per capire come le scoperte e gli studi sullo spazio hanno migliorato la nostra quotidianità e cercherà di carpire i segreti degli astronauti del passato per aprire uno scorcio su quelli che saranno gli obiettivi futuri. Insieme a Nespoli testerà anche il cibo che si consuma sulle navicelle spaziali. Fabio Zaffagnini viaggerà insieme ai due conduttori ripercorrendo insieme a loro le tappe che l'hanno portato a fondare la più grande band al mondo: Rock In 1000. Grazie a questa nuova esperienza musicale vedremo come la tecnologia e l'iperconnessione sono un potente mezzo per radunare e coordinare un altissimo numero di persone. La parola d'ordine è sempre quindi condivisione.

A chiudere l'episodio è Federico Russo che ci guida in un breve tour gastronomico nel cuore di Bologna. Insieme a lui ci sarà Sara Roversi, cofondatrice del Future Food Institute, per scoprire come stiamo innovando il settore alimentare in Italia e se gli insetti saranno davvero il cibo del futuro.