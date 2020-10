Resident Evil: le riprese della serie TV Netflix inizieranno nel 2021, dice lo showrunner

Netflix ha annunciato una serie tv ambientata nel mondo di Resident Evil già da un po', ma le riprese non partiranno prima del 2021, parola di Andrew Dabb che dello show live-action sarà showrunner.

Famoso per il lavoro fatto su Supernatural, Andrew Dabb ha spiegato che proprio il ritardo dell'ultima stagione dello show targato The CW ha causato la momentanea sospensione di qualunque attività legata alla serie di Resident Evil: "In effetti avremmo dovuto iniziare in estate. Ora speriamo di farlo il prossimo anno". Dove eventuali (e purtroppo possibili) rinvii sono dovuti alla delicata situazione sanitaria mondiale.

Lo showrunner ha approfittato dell'intervista con Showbiz CheatSheet per spiegare che differenza ci sarà tra la sue serie tv e il nuovo film che Johannes Roberts sta sviluppando: "Il film è una specie di adattamento dei primi due giochi, la storia che invece la serie tv racconterà è più una sorta di sequel del videogioco stesso, ma sarà anche una specie di retroscena di tutti e 8 i giochi perchè stiamo sviluppando anche trame originali". Anche se, come Dabb ci ha tenuto subito a chiarire: "In fondo è tutto prodotto sotto la stessa bandiera perchè è la stessa azienda a detenere diritti sia sul film che sulla serie tv".

Di conseguenza possiamo aspettarci una maggiore fedeltà ai giochi da parte del film live-action, una maggiore libertà creativa, invece, per la serie tv Netflix. La certezza di Adrew Dabb al momento è una e riguarda l'amore che lui stesso sta infondendo nel nuovo progetto: "La lezione che Supernatura mi ha insegnato è che lavori sempre meglio sulle cose che ami. Adoro Supernatural, e penso sia anche per questo se dopo tanti anni non sono stato licenziato. Quando si tratta di nuovi progetti, tendo ad accettare solo ciò che mi piace veramente. E amo Resident Evil, il gioco, i personaggi, la storia...".

Resident Evil, dal 1996, ha dato vita a una dozzina di giochi, romanzi, fumetti e altri progetti, e ora si prepara a tornare con tante nuove produzioni.