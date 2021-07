Report: stasera su Rai3 lo speciale sulla strage di via D'Amelio e sulla trattativa Stato-mafia

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Report con una puntata speciale in occasione dei 29 anni dalla strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice del pool antimafia Paolo Borsellino e cinque membri della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Lo speciale, dal titolo Le menti raffinatissime, è curato da Paolo Mondani e Giorgio Mottola in collaborazione con Norma Ferrara, Alessia Pelagaggi e Roberto Persia, ed è incentrato sulla trattativa Stato-mafia, sulle stragi del 1992 e su quelle del 1993, con testimonianze inedite e documenti esclusivi che ricostruiranno, per la prima volta in televisione, il ruolo ricoperto da alcuni settori delle istituzioni nelle stragi del 1992 e in quelle degli anni precedenti.

Un filo nero collegherebbe infatti l'attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 alle bombe di Capaci e via D'Amelio. Mafia, massoneria, terroristi di destra e servizi segreti deviati avrebbero contribuito per anni a organizzare e alimentare una strategia stragista che puntava alla destabilizzazione della democrazia nel nostro paese. Lo raccontano a Report magistrati, collaboratori di giustizia e protagonisti dei piani eversivi.