Report: stasera su Rai3 il Coronavirus, la crisi economica e l'impero dei Benetton in Argentina

Report torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una nuova puntata dedicata ancora al Coronavirus e alla conseguente crisi economica globale, ma che cercherà anche di allargare gli orizzonti rispetto alla pandemia con inchieste di argomento diverso.

In primo piano quindi torna il Coronavirus ma anche la crisi economica globale che avanza di pari passo con la pandemia. Si parlerà della situazione della sanità nella Regione Umbria, dell'utilizzo dei dispositivi digitali nel sistema sanitario nazionale. Di altro segno invece le altre due inchieste affrontate nella puntata odierna di Report: se fino agli anni Sessanta il letame prodotto dal bestiame era considerato oro per una piccola azienda agricola, oggi è diventato un problema. E sempre rimanendo in ambito di allevamenti e agricoltura: i numeri impressionanti dei possedimenti Benetton in Patagonia, il più grande latifondo di tutta l'Argentina.