Reply AI Film Festival: arriva il primo concorso di corti realizzati con l'intelligenza artificiale

Arriva la prima competizione per cortometraggi realizzati con l'intelligenza artificiale: nasce il Reply AI Film Festival, ideato da Reply, gruppo internazionale leader nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall'AI e dai Digital Media.

Il concorso permetterà di utilizzare i tool di Intelligenza Artificiale disponibili sul mercato per realizzare le varie fasi della produzione: script, storyboard, immagini, filmati, effetti visivi e sonori e molto altro ancora.

Le opere, originali e della durata massima di 10 minuti, dovranno essere iscritte al concorso tramite la piattaforma dedicata aiff.reply.com entro il 1 luglio 2024. Il tema scelto per la prima edizione del Reply AI Film Festival è Synthetic Stories, Human Hearts, celebrando l'incontro tra il talento umano e l'intelligenza artificiale.

L'incontro tra umano e digitale

A scegliere i vincitori del concorso sarà una giuria composta da esperti di cinema, arti visive e Intelligenza Artificiale, che valuterà le opere e selezionerà i dieci migliori cortometraggi all'interno delle quattro categorie in concorso: Narratives, Pilots, Documentaries ed Experimental. Grazie alla collaborazione con Mastercard, da sempre impegnata nel connettere i consumatori alle loro passioni e nel supporto dei talenti emergenti, i finalisti saranno invitati a un esclusivo evento di première, organizzato da Reply e Mastercard, che si svolgerà durante l'81a Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, per annunciare i tre cortometraggi vincitori.

"Questa è un'epoca in cui il talento delle persone si arricchisce di nuovi strumenti, consentendo la realizzazione di storie con immagini digitali che tuttavia raccontano esperienze ed emozioni profondamente umane" dichiara Filippo Rizzante, Chief Technology Officer di Reply. "Dopo il successo dell'edizione zero del Reply AI Film Festival come competizione aziendale interna abbiamo deciso oggi di aprirla a tutti, per coinvolgere un pubblico più ampio di giovani creativi appassionati di tecnologia e di professionisti del settore: si tratta non soltanto di un modo per valorizzare l'innovazione e la creatività, ma anche di un'opportunità per i giovani talenti di immergersi nelle nuove tecnologie, acquisire competenze avanzate e dare vita a nuove narrative".

Il Reply AI Film Festival diventa lo spazio dove mettere alla prova l'AI come alleata della creatività umana e dimostrare che la sinergia tra persone e tecnologie può abilitare nuovi scenari più accessibili a chiunque possieda la scintilla della creatività. La competizione è parte delle Reply Challenges, un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimoniano l'impegno profuso da Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi le Challenges di Reply contano una community di oltre 150.000 partecipanti.

Per ulteriori informazioni sul concorso visitate il sito aiff.reply.com.