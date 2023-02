Renato Zero su Sanremo 2023 : “Va bene il look ma ci vuole spessore artistico” (VIDEO)

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa, Renato Zero ha parlato di Sanremo 2023 e del look di alcuni artisti

Renato Zero è stato ospite della puntata del 19 febbraio di Che Tempo che fa. L'artista, che nei giorni scorsi aveva criticato Rosa Chemical, è tornato a parlare del look dei cantati che si sono esibiti sul palcoscenico dell'Ariston durante il Festival di Sanremo 2023.

"Non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità", ha detto pochi giorni fa l'artista durante la conferenza stampa in cui ha presentato il suo prossimo tour. "Non è stato affettuosissimo ma gli mando grande amore", aveva replicato il cantante di Made in Italy.

Chi è Lucy Morante, ex "moglie" di Renato Zero

Ieri da Fabio Fazio, Renato Zero non ha mai fatto il nome di lati cantanti ma è tornato sull'argomento Festival. "Io sono molto felice ci si manifesti per quello che siamo, che si combatta per le ragioni della propria personalità e del proprio carattere - ha detto Renato - vorrei solo che quelli che operano nel settore della musica e dello spettacolo preparassero questi ragazzi, fossero un pochino più vicini a loro, sulla formazione musicale, perché va bene il look ma ci vuole anche lo spessore artistico, senza di quello si campa una stagione e basta".

Renato Zero ha invitato la televisione a fare più cultura, ricordando programmi del passato che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Citando, tra l'altro, Viaggio in Italia di Mario Soldati e Non è mai troppo tardi del maestro Alberto Manzi.

La puntata è disponibile su Raiplay.