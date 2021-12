Renato Scarpa: morto il "Robertino" di Troisi, fu Sergio in Un sacco bello

Renato Scarpa è morto oggi 30 dicembre 2021 a Roma. L'amatissimo attore caratterista aveva 82 anni e si sarebbe spento per cause naturali nella sua casa nel quartiere di Monteverde. Scarpa è un pilastro del cinema italiano: è stato un meraviglioso Robertino per Massimo Troisi nella commedia Ricomincio da Tre, ma anche l'ipocondriaco Sergio di Un sacco bello.

Renato Scarpa, nato a Milano nel 1939, ha fatto il suo esordio nel cinema nel 1969, collaborando con autori come Rossellini, i Taviani, Argento, Moretti, Monicelli solo per citarne alcuni.

Lo ricordiamo, con personaggi piccoli ma memorabili in A Venezia... un dicembre rosso shocking e Suspiria di Dario Argento, nel quale interpretava un medico. Poi ancora in Un sacco bello di Carlo Verdone, nel quale interpretava il mitico Sergio, che partiva con Enzo alla volta di Cracovia, per un Ferragosto da incubo. In Ricomincio da tre interpretava Robertino, un uomo di mezz'età che viveva con a sua "mammina", una donna anziana dispotica e intransigente che lo trattava come un bimbo di sei anni. Il confronto tra il personaggio di Troisi e Robertino è una delle scene più esilaranti della commedia all'italiana.

Ricordiamo con piacere Renato Scarpa in ruoli più consistenti, quasi centrali in Così parlò Bellavista e nel successivo Il mistero di Bellavista, accanto a Luciana De Crescenzo, nei panni di un misterioso milanese che approdava in un condominio napoletano e stringeva amicizia col protagonista, nonostante incutesse "soggezione" in quanto milanese.

Tra le ultime apparizioni, ricordiamo quelle in Habemus Papam di Nanni Moretti e in Diaz - Non pulite questo sangue, e più recentemente ne Il racconto dei racconti di Garrone e Domani è un altro giorno, del 2019. Nell'ultimo anno in cui ha recitato, Renato Scarpa è apparso anche in Rocco Schiavone.