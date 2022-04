Il regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, al lavoro sul film Killing Old People Club

Il regista Hwang Dong-hyuk, dopo il successo di Squid Game, tornerà alla regia per realizzare il film Netflix intitolato Killing Old People Club.

Il filmmaker ha già iniziato il lavoro di scrittura del progetto che si ispira all'opera dello scrittore italiano Umberto Eco.

Il regista Hwang Dong-hyuk ha dichiarato, durante l'evento MipTV, che il suo prossimo progetto Killing Old People Club sarà "un altro film controverso". Il filmmaker ha ammesso: "Sarà più violento rispetto a Squid Game".

Hwang ha inoltre scherzato che forse dovrà tenerlo nascosto agli anziani dopo la distribuzione e il titolo usato durante la lavorazione è K.O. Club.

Il creatore di Squid Game ha inoltre aggiunto che tornerà presto nella Corea del Sud per scrivere la seconda stagione della serie Netflix che ha stabilito nuovi record e spera che i nuovi episodi possano debuttare in streaming entro la fine del 2024.

Dong-hyuk ha inoltre parlato delle espeerienze legate al successo di Squid Game raccontando: "Steven Spielberg mi ha detto 'Ho guardato il tuo show in tre giorni e ora voglio rubarti il cervello!'. Per me è stato il complimento più grandioso che abbia ricevuto nella mia vita perché è il mio eroe cinematografico. Sono cresciuto guardando i suoi film".

Il regista ha poi ricordato come Squid Game fosse inizialmente stato ideato per essere un film, nel 2009, dovendo aspettare a lungo prima di riuscire a realizzare la serie: "Quando l'ho mostrato alla mia produttrice mi ha detto 'Sì, devi realizzarlo negli Stati Uniti, in una nazione estera, non in Corea, perché è uno show più globale".

I responsabili di Netflix, nel 2016 in occasione del lancio della piattaforma, hanno quindi potuto sentire il pitch del progetto, rimanendone conquistati. Dong-hyuk ha dichiarato convinto: "Poteva essere realizzata solo per Netflix perché era troppo violenta e gli investitori sarebbero stati troppo preoccupati".