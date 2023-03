Reese Witherspoon e Jim Toth annunciano il divorzio dopo 12 anni insieme

Reese Witherspoon e suo marito Jim Toth sono in procinto di divorziare: la coppia lo ha rivelato oggi attraverso Instagram, pochi giorni prima del loro 12° anniversario di matrimonio. Il post è stato condiviso dall'attrice de La rivincita delle bionde ma è stato firmato anche da Toth, con il quale condivide un figlio insieme, Tennessee James.

"Abbiamo alcune notizie personali da condividere... È con molta cura e considerazione che abbiamo preso la decisione di divorziare", si legge nel post diffuso su Instagram. "Abbiamo trascorso tanti anni meravigliosi insieme e stiamo andando avanti con profondo amore, gentilezza e rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo creato insieme".

"La nostra più grande priorità è nostro figlio e tutta la nostra famiglia, mentre affrontiamo questo prossimo capitolo. Queste questioni non sono mai semplici e sono estremamente personali. In questo momento apprezziamo davvero il rispetto di tutti per la privacy della nostra famiglia".

Una fonte vicina a Reese Witherspoon e a suo marito ha riferito alla rivista People che la coppia ha deciso di lasciarsi di comune accordo: "Credo che sia giusto che si sappia, la loro è stata una decisione amichevole. La loro priorità assoluta è poter crescere i loro figli insieme, sono molto legati alla loro famiglia e stanno cercando di semplificare il più possibile la situazione per tutte le persone coinvolte". Ricordiamo che l'attrice condivide altri due figli con l'ex Ryan Phillippe: Ava, 23 anni, e il figlio Deacon, 19.