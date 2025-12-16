Red Carpet – Vip al tappeto 2: cast, trailer e tutte le novità della nuova stagione su Prime Video

Pronti a tornare sul tappeto rosso più pazzo d'Italia? Prime Video svela la seconda stagione di Red Carpet - Vip al tappeto, il game show che unisce glamour, comicità e sfide ad alto tasso di spettacolo. Alessia Marcuzzi torna alla conduzione, affiancata dalle irriverenti voci della Gialappa's Band, per una nuova edizione ricca di sorprese e di ostacoli verso la vittoria finale.

Nelle ultime ore Prime Video ha svelato il cast e il trailer della seconda stagione di Red Carpet - Vip al tappeto. Il game show torna dal 23 gennaio 2026 con un tappeto rosso che questa volta si snoderà in un parco acquatico, la precedente edizione fu girata presso il castello di San Lorenzo de' Picenardi, in provincia di Cremona.

Il cast di Red Carpet - Vip al tappeto 2

Cinque dive d'eccezione si sfideranno sul tappeto: Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento, scortate fino alla destinazione finale da tre squadre di bodyguard: Gli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli (Scintilla), Antonio Ornano e Giulia Vecchio.

I Branzinos, vincitori della prima stagione

La regola è semplice: tra ostacoli, imprevisti e disturbatori, basta mettere un piede fuori dal tappeto rosso per perdere una guardia del corpo. Vince la squadra che porterà la propria star fino al traguardo finale senza intoppi. Prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV, il programma promette quest'anno sfide ancora più spettacolari e divertenti.

Cosa è successo nella prima stagione del game show

Ma facciamo un passo indietro alla prima stagione che ha debuttato il 9 gennaio 2025, la formula originale ha conquistato il pubblico con tre squadre di bodyguard che dovevano scortare cinque star italiane lungo un percorso pieno di ostacoli senza farle uscire dal tappeto rosso. Tra le protagoniste: Elettra Lamborghini, Valeria Marini, Melissa Satta, Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio.

La vittoria è andata alla squadra dei Branzinos - Herbert Ballerina, Antonio Ornano e Brenda Lodigiani - che ha completato il percorso nel minor tempo possibile, conquistando il titolo e il favore del pubblico. Il successo della prima stagione ha convinto Prime Video a rinnovare il format, portando sullo schermo nuove sfide, nuove celebrità e ancora più comicità e glamour.