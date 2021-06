Rebecca De Mornay nel cast del thriller sovrannaturale Angel Baby

Rebecca De Mornay farà parte del cast di Angel Baby, il film che segna l'esordio alla regia di Douglas Tait.

Il thriller psicologico è stato scritto da Elisa Manzini e Rebecca Stahl, mentre Alvaro Martin Blanco sarà il direttore della fotografia del progetto.

Nel cast di Angel Baby ci saranno Isabel Cueva (Aztec Warrior), Chris Browning (Agnes), Rebecca De Mornay (The Hand That Rocks The Cradle), Dan Thiel (Ratched), Whitney Anderson (The Code), Daniel Roebuck (31) e Victor Isaac.

Una foto di Douglas Tait

Al centro della trama ci sarà Val (Cueva), una madre amorevole, e suo marito Justin (Thiel), che si trasferiscono in una casa isolata nel bosco mentre cercano di superare la devastante perdita dei loro gemelli e avere un nuovo inizio. La donna inizia presto a percepire una presenza malvagia. Dopo che la sua migliore amica, e dottoressa Chloe (Anderson) arriva per controllare la sua salute mentale, dei segreti oscuri iniziano a emergere. Val, nel frattempo, incontra un vicino misterioso, Frank (Browning), e va alla ricerca della verità. Con l'aiuto di Maggie (De Mornay), proprietaria del bar locale, ottiene la forza di cui ha bisogno per prendere la sua decisione finale.

Douglas Tait ha recitato in show come Teen Wolf, Grimm e Star Trek: Picard, e attualmente fa parte del cast della terza stagione di Legacies.