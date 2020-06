Reazione a catena torna oggi su Rai1 con importanti novità

Oggi su RAI 1 alle 18:45 torna l'appuntamento con Reazione a catena con Marco Liorni, confermato alla guida del programma. Come ogni anno la trasmissione è registrata negli studi della RAI di Napoli e andrà in onda nel rispetto dei nuovi protocolli.

Reazione a Catena, il programma in onda dal 2007 nella fascia preserale estiva di RAI 1, sarà presentato per il secondo anno consecutivo da Marco Liorni che ha anticipato a TV, Sorrisi e Canzoni alcune delle novità previste: "I nostri fan più affezionati saranno in collegamento video da casa loro: il calore che ci regalano è davvero prezioso. Insomma, sarà un'edizione insolita", confermando la mancanza del pubblico in studio.

Le nuove norme sul distanziamento sociale sono state assecondate disponendo i concorrenti in maniera diversa e con il supporto della tecnologia: "Il capitano è davanti e gli altri due sono leggermente più indietro, ma si possono guardare e hanno degli auricolari grazie ai quali possono comunicare tra loro a bassa voce. Noi in onda li sentiamo mentre gli avversari in studio no", ha voluto precisare Liorni.