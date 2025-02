Re Carlo protagonista di un documentario esclusivo per Amazon Prime: tutti i dettagli

Re Carlo sarà il protagonista di un nuovo documentario prodotto da Amazon Prime, che esplorerà il suo ruolo come Re e la sua visione del mondo. Il progetto si ispira alla filosofia espressa nel suo libro del 2010, Harmony: A New Way of Looking at Our World.

Secondo quanto riportato dal Times di Londra, le riprese sono già iniziate, e il Re spera di condividere con il pubblico il suo messaggio su come i cambiamenti possono influenzare positivamente le persone, i luoghi e, in ultima analisi, il pianeta.

Una fonte vicina alla produzione ha dichiarato al giornale: "Le riprese sono partite, e la troupe ha già trascorso del tempo con il Re. Più di qualsiasi altro documentario precedente, l'obiettivo è raccontare cosa rappresenta il Re e quale sia la sua vera essenza".

Il Times riporta che, prima che Amazon ottenesse l'approvazione reale, erano state esplorate altre opzioni per il progetto. I membri della famiglia reale hanno collaborato in passato con emittenti britanniche di spicco come la BBC e ITV.

Affari di famiglia: Harry e Meghan raccontano la loro storia in tv

Nel frattempo, il figlio di Carlo, Harry, e sua moglie Meghan Markle, hanno firmato un accordo multimilionario con Netflix, rivale di Amazon, quando si sono trasferiti negli Stati Uniti cinque anni fa. La loro serie di documentari, che racconta la loro vita, ha registrato ascolti record al debutto a fine 2022, anche se i progetti successivi di Harry hanno ottenuto meno successo.

Locandina di Harry & Meghan

Nella docuserie Netflix Harry & Meghan, composta da sei episodi diretti dalla candidata agli Oscar Liz Garbus, i due raccontano la loro storia personale, dal periodo del corteggiamento fino al loro ritiro dalla vita di corte.

Il programma dedicato allo stile di vita di Meghan Markle, With Love, Meghan, avrebbe dovuto debuttare il mese scorso, ma è stato rimandato a causa degli incendi a Los Angeles. La nuova data di lancio è fissata per il 4 marzo.