Rattlesnake: Theo Rossi star del film prodotto per Netflix

Theo Rossi, star di serie come Sons of Anarchy e Luke Cage, farà parte del cast del nuovo film Rattlesnake, prodotto per Netflix.

Il progetto, descritto come un thriller psicologico, è diretto dal regista Zak Hilditch e tra i protagonisti ci sarà anche Carmen Ejogo (True Detective).

Al centro della trama ci sarà una madre single che accetta l'aiuto di una donna misteriosa quando la figlia viene morsa da un serpente a sonagli. La protagonista è poi costretta a ricambiare il favore uccidendo uno sconosciuto nella città di Tulia, in Texas.

Il progetto sarà prodotto da Hilditch in collaborazione con Ross Dinerstein.

Rossi ha avuto nella serie della Marvel la parte del villain Hernan Enrique Salazar "Shades" Alvarez ed è diventato famoso a livello internazionale con il ruolo di Juice nello show creato da Kurt Sutter.