Raoul Bova, la foto di suo nipote Mattia: lo sguardo conquista le fan

Una foto pubblicata da Raoul Bova su Instagram ha subito attirato l'attenzione delle fan: l'attore era in compagnia del nipote Mattia Bova e le follower non hanno potuto fare a meno di notare ed apprezzare la somiglianza con lo zio.

Raoul Bova non ama pubblicare foto dei familiari su Instagram ma per suo nipote Mattia ha fatto un'eccezione, la somiglianza tra i due è notevole come hanno notato le fan, che grazie al tag hanno capito che si trattava di un parente. "Che bella giornata passata insieme" ha scritto l'attore, Raoul e Mattia hanno lo stesso colore degli occhi, quell'azzurro che ha fatto la fortuna dell'attore romano, uno degli uomini più affascinanti dello spettacolo italiano, ma molte fan hanno sottolineato che anche l'intensità sguardo è lo stessa.

Mattia Bova ha 20 anni ed è il figlio di Tiziana Bova, sorella di Raoul. Il ragazzo è cresciuto a Roma ma la foto con zio Raoul è stata scattata a Roccella Jonica, in Calabria, dove è nato il nonno paterno e dove la famiglia si riunisce spesso durante le vacanze. Mattia infatti ha pubblicato sul social altri scatti dal piccolo comune della provincia di Reggio Calabria in compagnia dei suoi amici. Sul suo profilo Instagram non compaiono molte foto e quindi non sappiamo se è fidanzato. La foto con lo zio ha attirato l'attenzione di molte persone e chissà che non sia un trampolino di lancio per il suo eventuale ingresso nel mondo dello spettacolo.

Mattia è molto legato anche alla cugina Beatrice Faenza, figlia di Daniela Bova, l'altra sorella di Raoul. Beatrice ha 22 anni, sta provando a seguire le orme dello zio e nel 2016 ha debuttato sul grande schermo con il film Quel venerdì 30 dicembre. Raoul Bova è a Roccella Jonica con Rocio Munoz Morales, l'attrice spagnola che ha conosciuto sul set del film Immaturi - Il viaggio e con cui ha avuto due figlie Luna ed Alma. Raoul ha altri due figli Alessandro Leon e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano.