Su RakutenTV arrivano Tennis Channel e USGA Golf

Tennis Channel e USGA Golf si uniscono a una grande offerta di contenuti sportivi, inclusi in una vasta serie di categorie per RakutenTV in streaming!

Rakuten TV continua ad espandere la sua offerta di canali gratuiti e supportati dalla pubblicità, rafforzando la sua proposta di contenuti sportivi con l'aggiunta di Tennis Channel e USGA Golf.

Queste ultime acquisizioni rendono ancora più ampia l'offerta di contenuti in partnership con creatori di contenuti di spicco europei e globali, così come quella con i gruppi media. Con queste aggiunte, Rakuten TV adesso offre più di 100 canali lineari gratuiti. Tennis Channel è ora disponibile nel Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Italia, Polonia, Svezia, Danimarca e Norvegia. Il canale mostra gli incontri più memorabili nella storia dello sport, serie esclusive originali con i migliori giocatori del mondo e documentari pluri-premiati, così come notizie di tennis aggiornate in tempo reale e emozionanti commenti degli incontri dal vivo.

Gli importanti appuntamenti delle prossime settimane includono alcune delle più importanti competizioni del mondo, come la UK Pro Series e la Tennis Bundesliga. USGA Golf è adesso disponibile in Germania, Austria e Svizzera. Il canale regala ai fan un'esperienza da prima fila totalmente gratuita per esplorare la grande storia di questo sport così come il suo promettente presente, con ore di contenuti originali in diversi formati, tra cui live esclusive degli U.S. Open, U.S. Women's Open, U.S. Senior Open, U.S. Women's Amateur, U.S. Amateur, con un'esperienza di visione amplificata anche grazie ad una copertura passo passo da parte delle più grandi star di questo sport.

La programmazione include anche repliche di campionati storici, film e interviste esclusive con iconici giocatori di golf, così come contenuti esclusivi come l'acclamata serie "USGA Golf Journal". USGA Golf offre un'esperienza di visione senza paralleli dei campionati di tutto il mondo in diretta, con una copertura in tempo reale. L'offerta supportata da pubblicità dei contenuti sportivi di Rakuten TV espande le opportunità per gli investitori di raggiungere audience partecipative e coinvolte come i fan dello sport. I canali di queste categorie, infatti, hanno un tempo di visione molto più alto rispetto alla media, offrendo così la possibilità di connettersi in maniera profonda con un'audience veramente appassionata.

Rakuten TV fa parte del catalogo unificato di Rakuten Advertising, dove gli investitori possono comprare spazi media su una molteplicità di canali. Le agenzie e gli investitori possono accedere al catalogo di Rakuten TV contenente più di 100 canali lineari, così come migliaia di film e programmi on-demand. Attingendo al bacino di dati proprietari e ai molti insight sulle audience, I brand possono beneficiare di una grande probabilità di essere scoperti, combinando le possibilità di targettizzazione e di tracciamento dei formati digitali con tutti i vantaggi della TV.