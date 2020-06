Rakuten TV lancia il servizio di abbonamento Starzplay all'interno della piattaforma

Rakuten TV ha annunciato oggi il lancio di un nuovo servizio SVOD all'interno della piattaforma, STARZPLAY, il servizio internazionale di streaming premium del network americano STARZ che offre accesso a contenuti esclusivi tra cui serie TV originali e una library di grandi film con migliaia di titoli.

Questa partnership consolida la crescita di Rakuten TV in Europa, con i suoi recenti lanci di canali terzi, consentendo agli utenti di trovare una vasta gamma di contenuti di intrattenimento con un solo clic. STARZPLAY sarà ora accessibile a milioni di famiglie in Europa grazie all'app preinstallata Rakuten TV su Smart TV e al tasto dedicato sul telecomando dei principali produttori di TV, consentendo agli utenti l'accesso diretto alla piattaforma.

Gli utenti di Rakuten TV di Spagna, Regno Unito, Italia, Francia e Germania avranno ora la possibilità di godere di questo nuovo servizio SVOD iniziando con una prova gratuita. L'iscrizione al servizio sarà di soli 4,99 Euro al mese. Il contenuto sarà disponibile all'interno dell'app Rakuten TV su Smart TV, Web e dispositivi mobili.

STARZPLAY fornirà agli utenti di Rakuten TV l'accesso ad una gamma esclusiva di programmi premium, film e serie TV, tra cui The Great, la nuova serie in costume dello scrittore candidato all'Oscar Tony McNamara con Elle Fanning e Nicholas Hoult, in arrivo in anteprima streaming il 18 giugno. La serie, destinata ad essere una delle sorprese della stagione, è un comedy-drama satirico sull'ascesa di Caterina la Grande, dalla giovinezza fino a diventare la sovrana regnante più longeva della storia della Russia.

Da segnalare anche una nuova serie poliziesca firmata da Jerry Bruckheimer, Hightown, disponibile dalla data di lancio. Le sorprese non finiscono qui! Gli abbonati potranno accedere altresì all'attesissima serie originale Starz Power Book II: Ghost con Mary J. Blige, nominata all'Oscar. Inoltre, contenuti premium come la serie horror psicologica Castle Rock di Stephen King e J.J. Abrams con Lizzy Caplan e il Premio Oscar Tim Robbins, la pluripremiata serie comica-drammatica Ramy e The Act con la vincitrice del Premio Oscar Patricia Arquette e Joey King, saranno solo alcuni degli altri titoli in arrivo su Rakuten TV.

Teresa López, European Content Director di Rakuten TV, ha dichiarato: "STARZPLAY ci consentirà di arricchire la nostra attuale proposta fornendo un'offerta sempre più variegata all'interno della piattaforma. Siamo entusiasti di questo nuovo lancio e non vediamo l'ora di continuare a rafforzare la nostra programmazione al fine di fornire i migliori contenuti di qualità e un'esperienza completa ai nostri utenti con un solo clic".