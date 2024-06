Rai news 24 in rivolta: "Grave e deprecabile ignorare l'inchiesta di Fanpage su Gioventù giovanile"

La redazione di Rai News 24 ha considerato un vero e proprio smacco non poter parlare dell'inchiesta di Fanpage.it sul movimento giovanile legato a Fratelli d'Italia, in cui si fanno saluti romani e cori nazisti

Negli ultimi giorni ha fatto particolarmente scalpore l'inchiesta del sito Fanpage.it, che ha rivelato le attività svolte da Gioventù Giovanile, movimento legato a Fratelli D'Italia. Tra queste decisamente degne di nota sono i saluti romani (palesi rimandi al regime fascista) e cori di Sieg heil (il saluto alla vittoria nazista).

La mancata copertura di Rai News 24

Tuttavia, nonostante si tratti di un caso che ha ottenuto un riscontro su scala internazionale, al momento la testata di Rai News 24 non contiene alcuna copertura in merito alla questione. Ciò ha quindi portato il comitato di redazione della testata a ribellarsi contro il direttore Paolo Petracca. Ciò è stato fatto con un comunicato che recita: "Il cdr ritiene grave e deprecabile che dopo oltre quattro giorni la direzione non abbia dato copertura dell'inchiesta di Fanpage".

Si sottolinea inoltre come il reportage: "ha determinato reazioni politiche anche a livello internazionale", difatti la questione è stata posta anche sotto l'attenzione della Commissione europea che ha condannato gli evidenti richiami alla simbologia del fascismo.

Non solo l'inchiesta di Fanpage: ecco cos'altro non è stato coperto da Rai News 24

Sì perché, come se tutto ciò non bastasse, anche una recente indiscrezione riguardante Ursula von der Leyen, è stata volutamente tralasciata dalla direzione della testata. Si tratterebbe nello specifico del fatto che la presidente della Commissione europea avrebbe ritardato la pubblicazione di un documento che critica l'Italia a causa del peggioramento delle condizioni in cui si trovano i media da quando è al governo Giorgia Meloni.

Impossibile pensare a trascuratezza o dimenticanze. E voi che ne pensate?