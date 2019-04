Rai Movie: un comunicato ufficiale sui nuovi canali promette "una migliore offerta"

Rai Movie, il canale totalmente dedicato ai film del servizio pubblico, chiuderà i battenti e online gli amanti del cinema hanno già espresso le proprie critiche e preoccupazioni.

La Rai, tramite un comunicato stampa ufficiale, ha ora voluto chiarire la situazione e spiegare le motivazioni alla base della scelta presa.

Online si spiegano infatti gli obiettivi del Piano Industriale: "Ridisegnare l'offerta cinematografica, aumentare gli investimenti e comunicare il prodotto con nuovi brand, a cominciare dalla nascita di un nuovo canale".

Il comunicato prosegue: "Per quanto concerne il contenuto cinematografico si è ritenuto, in linea con una visione più strategica della divisione per canali, di procedere ad una migliore razionalizzazione e valorizzazione dell'offerta elaborata in base alla composizione del pubblico. Per tale motivo, a fronte di una proposta attuale che prevede un solo canale di cinema (Rai Movie), il Piano disegna un'offerta cinematografica ancora più presente su più canali. Ciò consentirà, peraltro, di andare maggiormente incontro alle esigenze del pubblico offrendo meno repliche e una più ricca e varia programmazione di cinema, serie tv e contenuti originali".

Online sono inoltre state pubblicate molte critiche nei confronti della scelta di dare vita a nuovi canali, ideati pensando rispettivamente al pubblico femminile e a quello maschile: "Deriva dalla necessità di costruire un prodotto che sia appetibile per una platea sempre più ampia. Nel caso specifico, i nuovi canali puntano, pertanto, ad avere una programmazione di maggior appealing in base a tutte le profilazioni emergenti dalle rilevazioni di ascolto esistenti universalmente nel mondo dei media che segnalano una differenza di gradimento di prodotti televisivi basata su fasce di età e generi. L'immagine di prodotti appartenenti a una discriminazione di genere basata su modelli relativi a decenni passati appartiene ad una narrazione fuori dal tempo, dalla logica, dall'interesse dell'attuale management e completamente priva di ogni fondamento e, in ogni caso, non appartiene in alcun modo a questo Piano Industriale".

Il Piano prevede inoltre una posizione centrale per l'offerta di Rai Play, che darà particolare attenzione ai contenuti cinematografici. La Rai ritiene quindi che avverrà un aumento dell'offerta cinematografica, anche grazie all'aggiornamento della programmazione di Rai4 e Rai5 e sottolinea che è in corso un progetto complessivo di rilancio che si manifesta anche nella decisione dell'istituzione di due nuovi canali, uno in lingua inglese e uno dedicato alle istituzioni.

Difficile prevedere se gli amanti del cinema saranno soddisfatti dalle spiegazioni pubblicate online e non resta che attendere per scoprire l'evolversi della situazione.

