Ragione e Sentimento: l'incontro tra Elinor ed Edward in questa clip dal nuovo adattamento di Jane Austen

Daisy Edgar-Jones e George MacKay sono i protagonisti di una scena che vi mostriamo in esclusiva del film diretto da Georgia Oakley, in cui l'incontro tra Elinor Dashwood ed Edward Ferrars è decisamente meno composto del previsto.

Arriva oggi al cinema il nuovo adattamento di Ragione e Sentimento, il celebre romanzo di Jane Austen, con Daisy Edgar-Jones ed Esmé Creed-Miles nei panni delle sorelle Dashwood.

Diretto da Georgia Oakley, il film, dopo la celebre versione di Ang Lee del 1995, torna a esplorare storia e travagli d'amore delle due sorelle Elinor e Marianne, arrivati per la prima volta in libreria nel 1811.

Ed è proprio all'inizio del racconto che trova spazio la clip esclusiva che vi proponiamo su Movieplayer.it: un incontro tra la sempre dignitosissima Elinor ed Edward Ferrars, interpretato da George MacKay, che comincia in modo decisamente meno formale del previsto e del voluto

Ragione e Sentimento: l'incontro tra Elinor ed Edward

Siamo a Norland Park, la tenuta che le sorelle Dashwood stanno per lasciare dopo la morte del padre. Elinor, la maggiore, è impegnata a rincorrere la piccola Margaret in giardino quando, nella concitazione del momento, le due scivolano e finiscono a terra. È proprio allora che compare Edward Ferrars, fratello di Fanny, moglie di John Dashwood, il nuovo proprietario della tenuta. La sua reazione divertita e il commento ironico con cui accompagna la scena rompono la compostezza del momento e offrono un primo assaggio della dinamica tra i due personaggi.

Elinor è abituata a controllare le proprie emozioni e a mettere le esigenze degli altri davanti alle sue. L'arrivo di Edward introduce nella sua vita una presenza con cui sembra condividere una sensibilità particolare, oltre a un senso dell'umorismo capace di creare un'intesa. Un incontro che anticipa il conflitto destinato ad accompagnare la protagonista: trovare un equilibrio tra ciò che sente e ciò che ritiene giusto fare.

Daisy Edgar-Jones e George MacKay nel nuovo adattamento

Ragione e sentimento

Daisy Edgar-Jones interpreta Elinor, la sorella che incarna la ragione nel contrasto suggerito dal titolo, mentre Esmé Creed-Miles è Marianne, più spontanea e passionale (nel film di Ang Lee erano interpretate rispettivamente da Emma Thompson e Kate Winslet). Le due affrontano in modo diverso le emozioni e le aspettative della società, ma il loro legame resta uno dei fulcri della storia. Come ha spiegato la sceneggiatrice Diana Reid "Elinor è divisa tra dovere e desiderio e tende a interrogarsi continuamente su ciò che vogliono gli altri; Marianne, al contrario, sa ciò che desidera e lo persegue senza inibizioni".

George MacKay interpreta Edward Ferrars, l'uomo di cui Elinor si innamora e con cui condivide una sensibilità affine. Il loro rapporto si inserisce in una storia che, come saprà bene ogni lettore di Jane Austen, non racconta soltanto le vicende sentimentali delle sorelle Dashwood, ma esplora anche il modo in cui caratteri e desideri diversi si confrontano con le convenzioni sociali.

La storia senza tempo di Jane Austen torna al cinema

Ragione e sentimento

Diretto da Georgia Oakley e adattato per il grande schermo da Diana Reid, il film riprende il romanzo pubblicato da Jane Austen nel 1811. La nuova versione punta su personaggi concreti e riconoscibili, conservando il contesto storico e il linguaggio dell'opera originale, ma restituendo al racconto un tono fresco e vicino alla sensibilità contemporanea.

Accanto a Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles e George MacKay, il cast comprende anche Caitríona Balfe, Frank Dillane, Herbert Nordrum e Fiona Shaw. Tra lutto, cambiamenti e nuove relazioni, Ragione e Sentimento racconta il percorso delle sorelle Dashwood alla ricerca di un futuro possibile, mettendo al centro il rapporto tra ragione e passione e il legame che le tiene unite.