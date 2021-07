Raffaella Carrà sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni, questa settimana (FOTO)

E' uscita in edicola, con una bellissima copertina 'vintage' in stile Telegatto, l'ultima sorpresa targata Tv Sorrisi e Canzoni che ha deciso di dedicare una splendida cover all'iconica Raffaella Carrà, scomparsa improvvisamente lo scorso cinque luglio.

L'annuncio ufficiale, reso pubblico dalla rivista, recita: "Il 13 luglio Sorrisi dedica il nuovo numero a Raffaella Carrà. Non è un addio ma un saluto pieno di calore: la ritroveremo nelle sue canzoni, nella sua grande tv, nel ricordo delle persone che l'hanno conosciuta e amata. Ci mancherà terribilmente ma il suo mito non morirà mai. La Carrà, anzi Raffaella, sarà eterna."

La pagina Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni ha anche pubblicato un breve video di presentazione: "Anteprima del nuovo numero di Sorrisi, in edicola da martedì 13 luglio: è un numero speciale dedicato a Raffaella Carrà, alla carriera della regina della tv e non solo...E poi Temptation island, la guida streaming, l'allegato cucina e molto altro! Ci vediamo in edicola! #raffaellaCarrà #tvsorrisi"

Anche Laura Pausini ha deciso di ricordare la mitica Raffaella Carrà attraverso i suoi canali social, pubblicando svariati post dedicati alla regina della televisione italiana. "IL MIO IDOLO DA SEMPRE E PER SEMPRE", ha scritto la cantante nella didascalia di una foto. "Non dimenticherò la lettera che ci siamo scritte anni fa e le parole che ci siamo confidate. Sei nel cuore per sempre."