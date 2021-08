Raffaella Carrà, le ceneri a Monte Argentario: a Porto Santo Stefano l’ultimo saluto dei fan

Le ceneri di Raffaella Carrà sono arrivate a Monte Argentario: oggi a Porto Santo Stefano si è tenuto la Messa per l'ultimo saluto alla 'Regina della TV'.

Nel trigesimo della scomparsa di Raffaella Carrà a Monte Argentario sono arrivate le sue ceneri: a Porto Santo Stefano è stata officiata la Messa in cui familiari, amici e persone comuni hanno dato il loro ultimo saluto alla 'Regina della TV'.

Oggi è un mese senza Raffaella Carrà, in questi giorni la Rai ha provato a non farci sentire la sua mancanza con speciali di Techetechetè e mandando in onda le repliche di 'Carràmba! Che sorpresa' e di 'A raccontare comincia tu' su RAI 3.

Le ceneri di Raffaella Carrà sono arrivate in Toscana, a Porto Santo Stefano dove la showgirl era di casa. Nella Chiesa di Santo Stefano Protomartire e stata celebrata, davanti ai familiari, amici e collaboratori, la Messa in suffragio della Raffa Nazionale. L'urna con le ceneri è stata portata sul posto dall'inseparabile Sergio Japino, alla funzione era presente anche la presentatrice Lorena Bianchetti. Oltre a tanta gente comune c'erano i Frati Francescani, i gruppi di preghiera di San Giovanni Rotondo e i maggiori esponenti della Confraternita di Porto S. Stefano a cui Raffaella, poche settimane prima di morire, aveva regalato un suo immobile, in quell'occasione Raffaella Carrà apparve nella sua ultima foto.

A margine della cerimonia, Franco Borghini, sindaco di Monte Argentario, ha annunciato alcune iniziative che la giunta locale vuole prendere per omaggiare la memoria della Carrà: "Abbracciamo, ringraziamo e ricordiamo non un volto dello show business ma la persona, la donna, l'amica che da sempre ha amato l'Argentario, con un attaccamento corrisposto in maniera autentica e spontanea. Ed è per questo che le conferiamo la cittadinanza onoraria. Presto le intitoleremo i nuovi giardini negli spazi davanti al porto".

Il luogo in cui verranno collocate le ceneri di Raffaella Carrà non è stato reso noto, Sergio Japino, rispondendo ad una specifica domanda, ha dichiarato "Non abbiamo deciso, ci stiamo pensando".