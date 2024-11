Rachel Zegler chiede scusa per i commenti contro Trump: "Non volevo diffondere odio"

L'attrice Rachel Zegler ha voluto chiedere scusa per i suoi commenti condivisi online dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane.

La star della nuova versione di Biancaneve e i sette nani e aveva scritto su Instagram frasi come "Fanculo Donald Trump" e "Possano i sostenitori di Trump, e Trump stesso, non avere mai pace".

Le scuse di Rachel Zegler

Le sue frasi sono state duramente criticate online e dai media americani, portando persino a chiedere che venisse licenziata dalla Disney.

Rachel Zegler ha quindi scritto su Instagram: "Ciao a tutti, vorrei chiedere sinceramente scusa per il post sulle elezioni che ho condiviso su Instagram una settimana fa. Ho lasciato che le mie emozioni prendessero il controllo".

Rachel ha condiviso le sue scuse

La giovane star ha sottolineato: "L'odio e la rabbia ci hanno causato di allontanarci sempre di più dalla pace e dalla comprensione, e sono dispiaciuta per aver contribuito al discorso negativo".

Rachel ha voluto ribadire: "Questa settimana, per molti di noi, è stata complicata a livello emotivo, ma credo fermamente che tutti abbiano il diritto alla propria opinione, anche se è diversa dalla mia. Mi impegno a contribuire positivamente per costruire un futuro migliore".

Zegler, dopo la vittoria di Trump, aveva scritto di essere "senza parole" al pensiero di "altri quattro anni di odio". La giovane star aveva spiegato che riteneva ci sia qualcosa di profondamente sbagliato nella nazione, come dimostrato dal gran numero di persone che avevano sostenuto Donald Trump, minacciando la democrazia. Il messaggio di Rachel si chiudeva con un "Mandando amore a chiunque ne abbia bisogno oggi. Fanculo Donald Trump".