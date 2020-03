Rachel Matthews di Frozen 2 positiva al Coronavirus

Rachel Matthews, voce di Honeymaren in Frozen 2, è risultata positiva al Coronavirus e ha diffuso un resoconto dettagliato dei suoi sintomi-

Rachel Matthews, doppiatrice di Honeymaren in Frozen 2, ha informato il pubblico di essere risultata positiva al Coronavirus. L'attrice ha svelato la sua positività in una storia su Instagram spiegando di essere in quarantena a casa da una settimana.

Rachel Matthews, 26 anni, ha deciso di rendere pubblica la sua malattia per sfatare falsi miti sul Coronavirus: "Pensate bene alle vostre decisioni. Adesso è il momento di essere furbi e responsabili. Prendiamoci cura gli uni degli altri."

L'attrice fa chiarezza sui sintomi descrivendo con esattezza ciò che le è accaduto giorno per giorno in un'accurata timeline dopo essere entrata in contatto con qualcuno che è stato poi confermato positivo al Covid-19.

Coronavirus, Tom Hanks aggiorna: "I sintomi sono gli stessi e ho imparato a spalmare la Vegemite"

Giorno 1: Mal di gola, affaticamento e mal di testa. Giorno 2: Febbre a 38, dolori muscolari, fiato corto e affaticamento. Mancanza di appetito, tosse secca. Giorno 3: La febbre è andata via, anche i dolori sono diminuiti, ma i polmoni peggiorano. Mancanza di appetito, grande stanchezza. Giorno 4: Polmoni pesanti, i sintomi generali migliorano, incapacità di sentire odori e sapori. Giorno 5, 6 e 7: Nonostante la presenza dei sintomi di prima, lieve miglioramento.