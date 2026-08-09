Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 9 agosto: Selim prepara una nuova trappola

Nuovo appuntamento, stasera su Canale 5 dalle 22:00, con Racconto di una notte. Nella puntata di domenica 9 agosto, Mahir e Canfeza sembrano finalmente ritrovare un po' di serenità, ma l'arrivo di Selim e una serie di nuovi problemi rischiano ancora una volta di mettere alla prova il loro rapporto.

Mahir è infatti furioso con Canfeza per quanto accaduto nel locale di Efsane. Proprio quando i due sembrano pronti a riappacificarsi, arriva una telefonata di Selim sul cellulare di Canfeza. Mahir gli ordina di stare lontano da sua moglie e, sempre più diffidente, decide di far installare delle telecamere all'interno del negozio di Canfeza.

La trama di Racconto di una notte di domenica 9 agosto

Nonostante i sospetti di Mahir, la coppia prova a ritrovare la complicità. I due trascorrono una serata insieme al ristorante e parlano dei sogni che avevano da bambini. Mahir racconta di aver desiderato diventare un atleta, mentre Canfeza ricorda il sogno di diventare ballerina. La donna parla anche di un carillon che amava osservare da bambina e che suo padre Kursat aveva rotto in un momento di rabbia. Più tardi Mahir decide di insegnarle a guidare. La lezione, però, non va esattamente come previsto: dopo essere riuscita a muovere l'auto per qualche metro, Canfeza finisce contro un cassonetto.

La situazione precipita nuovamente quando Mahir e Canfeza trovano a casa una coppia di cucchiai con dentro un amuleto. I due scoprono così che Sureyya si è rivolta a una maga nella speranza di rafforzare il loro legame. Mahir e Canfeza decidono di andare dalla presunta maga e riescono a smascherarla.

I guai per loro due non sono certo finiti qui: Selim non sembra intenzionato a rinunciare a Canfeza e decide di colpire Mahir proprio attraverso la donna che ama. Con l'aiuto di Pinar, organizza un falso incontro di lavoro e attira Canfeza in un ristorante con la promessa di un'importante commissione. Mahir, già insospettito dalle bugie della moglie, raggiunge il locale e trova Selim al suo tavolo.

Ad aggravare la situazione, al negozio di Canfeza arriva anche un regalo da parte di Selim. La donna decide però di gettarlo via e preferisce non raccontare nulla a Mahir, temendo che possa mantenere la promessa di chiudere il negozio. Canfeza aveva già ricevuto un avvertimento in questo senso e non vuole rischiare di perdere l'attività che ha appena iniziato.

La questione del negozio torna centrale anche dopo una giornata apparentemente più serena. Mahir sorprende infatti Canfeza con una giornata romantica sulla pista di pattinaggio, ma la felicità della coppia dura poco. Asaf mette ancora una volta in guardia Mahir, convinto che il negozio aperto per sua moglie sia soltanto uno spreco di denaro. Canfeza ascolta di nascosto la conversazione e rimane profondamente ferita dalle parole di Asaf. Decide così di dimostrare a tutti, e soprattutto a Mahir, di essere in grado di trasformare la sua attività in un vero successo.

Nel frattempo, Afet parla con Ferman ed Efsane e annuncia che presto metterà a disposizione di Efsane una casa nella quale potrà andare a vivere. Afet ordina inoltre a Ferman di regalare a Sevde il collier in stile indiano. Asaf scopre invece che Ferman ha pagato una somma considerevole per liberare Efsane dal vincolo con il suo datore di lavoro. Quando affronta il figlio, Ferman sfida apertamente Afet e Asaf.

Kursat dichiara il proprio amore a Gulizar, mentre Rasit accetta di restituire la merce a una condizione: conoscere Lord.

Ezra, ancora dispiaciuta per la vicenda della falsa gravidanza di Canfeza, le confida inoltre di sperare di poter avere presto un nipotino. Sevde, invece, trova un'ecografia, un ritrovamento destinato ad aprire un nuovo interrogativo.