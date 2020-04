Quibi: arriva in Italia l'app di streaming di serie tv per smartphone

Quibi è la nuova app per lo streaming di serie tv direttamente sul proprio smartphone, un vero e proprio concorrente di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ ma per i piccoli schermi.

Il nuovissimo servizio è stato, infatti, progettato principalmente per l'utilizzo tramite smartphone grazie alla modalità in schermo intero che regala un'ottima fruizione dell'immagine sia in modalità paesaggio sia in ritratto, evitando le bande nere e sfruttando tutto lo schermo. Quibi ha inserito anche una tecnologia chiamata Turnstyle, che invia - durante la visione - due flussi di dati video e uno di dati audio. Se si utilizza lo schermo in modalità verticale, il video sarà meno definito, per ovvi motivi, e consumerà di meno, ma se si ruota lo schermo orizzontalmente, verrà switchato all'alta risoluzione.

Il trono di spade: un primo piano di Sophie Turner nel quarto episodio, stagione 8

Ma cos'è Quibi? L'idea parte dalla fusione delle parole inglesi quick e bites, ovvero una tipologia di visione mordi e fuggi, che è proprio l'obiettivo dell'app. All'inaugurazione troviamo già 50 tra serie, film e documentari, tutti quanti divisi in piccoli episodi di una decina di minuti l'uno, i famosi quick bites. Tra i titoli segnaliamo Survive, serie tv drammatica con protagonista Sophie Turner, la Sansa de Il trono di spade: una giovane con problemi di depressione che decide di togliersi la vita mentre è in viaggio, ma il suo aereo precipita. La ragazza sopravvive all'impatto e con un ragazzo conosciuto in viaggio deve intraprendere un viaggio attraverso una landa desolata, selvaggia e glaciale per cercare di rimanere in vita.

Locandina di Most Dangerous Game

In arrivo anche Most Dangerous Game, con Christoph Waltz. Liam Hemsworth avrà la parte di Dodge Maynard, un malato terminale pronto a tutto per trovare un modo per sostenere economicamente la moglie, che è incinta, prima di morire. Un uomo misterioso (Waltz), gli offre la possibilità di partecipare a un gioco, della durata di 24 ore, che potrebbe risolvere i suoi problemi. Un altro progetto di Quibi ha come protagonista Zac Efron nello show Killing Zac Efron: l'attore dovrà trascorrere 21 giorni su un'isola quasi deserta con a disposizione solo una guida e un equipaggiamento essenziale. Durante le riprese del pericoloso format, Zac è stato molto male a causa di un'infezione da febbre tifoidea, tanto da mettere a rischio la fattibilità stessa del progetto.

Quibi è disponibile da oggi anche in Italia, ma tutti quanti i contenuti sono in lingua originale, con talvolta sottotitoli ma in spagnolo e inglese, per lo più. A causa del momento particolare che stiamo vivendo, il periodo di prova durerà per 3 mesi per tutti i nuovi iscritti, poi si potranno scegliere due tipologie di abbonamento: o 4,99 dollari al mese per una versione con poca pubblicità, oppure 8,99 al mese completamente senza annunci di alcun tipo. Però ci sarà la possibilità di scaricare ogni episodio disponibile sull'app, senza però poter mai condividere lo schermo con altri per "dividere le spese": visto che l'idea di Quibi è di essere uno streaming da smartphone, perché rendere disponibili più ingressi a profilo?