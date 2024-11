Quentin Tarantino si rifiuta di guardare i film di Denis Villeneuve su Dune

In una recente intervista di Bret Easton Ellis a Quentin Tarantino, Ellis chiede al regista di Pulp Fiction se ha visto Dune - Parte due, e Tarantino coglie l'occasione per criticare la tendenza di Hollywood di riproporre continuamente storie che sono già state trasformate in film e spettacoli.

Le parole del regista

"Ho visto Dune di David Lynch un paio di volte. Non ho bisogno di rivedere quella storia. Non ho bisogno di vedere i vermi delle sabbie. Non ho bisogno di vedere un film che pronuncia la parola 'spezia' in modo così drammatico", ha detto il regista.

Tarantino ha poi continuato a sproloquiare sulla mancanza di originalità in TV e al cinema, citando come esempio due show di quest'anno, acclamati dalla critica, che non ha alcun interesse ad approfondire. "È un remake dopo l'altro di questo e quel remake. La gente chiede 'Hai visto Dune? Hai visto Ripley? Hai visto Shogun?' E io rispondo: 'No, no, no, no'. Ci sono sei o sette libri su Ripley, se fai un altro film, perché adatti lo stesso libro che hanno già trasposto sullo schermo due volte? Ho già visto questa storia due volte e non mi è piaciuta in nessuna delle due versioni, quindi non sono interessato a vederla una terza volta. Se faceste un'altra storia, sarebbe comunque abbastanza interessante da darle una possibilità".

Per quanto riguarda Shōgun, che è stato nominato per una quantità spropositata di premi, Tarantino non sembra essere più clemente: "Ho visto Shōgun negli anni '80. Ho guardato tutte le 13 ore. Sono a posto. Non ho bisogno di rivedere quella storia, non mi interessa come la faranno. Non mi interessa se mi prendono e mi mettono nell'antico Giappone con una macchina del tempo. Non mi interessa, ho già visto la storia".

Questa è la stessa intervista di Ellis in cui Tarantino ha elogiato Joker: Folie à Deux. Ad ogni modo Tarantino non è il solo a nutrire un amore inequivocabile per quel film, anche Mark Romanek e Jason Blum hanno recentemente elogiato Folie à Deux, insieme a molte altre persone dell'industria cinematografica.