Quelle brave ragazze: l'ultima puntata stasera su Sky Uno e in streaming su NOW

Quelle brave ragazze torna stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW: cosa faranno Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo nell'ultima puntata?

Ultime ore di vacanza per Quelle Brave Ragazze, che arrivano a Valencia nell'ultima puntata in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW. Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti vivono gli ultimi scampoli di un'avventura che ha regalato loro emozioni forse mai provate prima d'ora e soprattutto ha creato un'amicizia dolcissima e un reciproco, sincero affetto.

Finora Mara, Sandra e Orietta hanno compiuto 9 delle 12 missioni previste dal loro programma. Nell'episodio di questo giovedì 23 giugno dovranno arrivare fino in fondo nei loro impegni: solo così potranno prendere finalmente la strada per l'aeroporto e per tornare a casa. In compagnia, come sempre, del bodyguard tuttofare (ma soprattutto ormai fidatissimo amico) Alessandro Livi e del suo van leopardato rosa shocking, le tre ripartiranno da Granada dove andranno alla scoperta del mondo gitano, un universo folcloristico che rimanda a tradizioni secolari e affascinanti e che identifica la Spagna nel mondo.

E poi di corsa sul van, direzione Valencia, dove potranno immergersi nella vita della metropoli che si affaccia sul Mediterraneo. Qui scopriranno che la città è piena di giovani da tutta Europa, attirati dalle favorevoli condizioni di vita, dagli edifici modernissimi dell'architetto Calatrava - nato proprio in un quartiere della città - che si fondono alla perfezione con i monumenti storici, dalle sue rinomate università e da un mare stupendo, perfetto per chi vuole fare surf. Ma troveranno anche dei piccoli ostacoli, che renderanno il soggiorno valenciano un po' più complesso del previsto.

A Valencia, per l'episodio conclusivo di Quelle Brave Ragazze, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine, Mara Sandra e Orietta saranno chiamate ad affrontare la loro ultima fatidica missione, da immortalare come da tradizione con un selfie, prima di poter fare rientro in Italia: cosa dovranno fare? Ma soprattutto, la domanda più importante: riusciranno a tornare?