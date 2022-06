Quelle brave ragazze: la quinta puntata stasera su Sky Uno e in streaming su NOW

Quelle brave ragazze torna stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW: cosa faranno Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo nella quinta puntata?

Quelle Brave Ragazze, nella loro pazzesca e straordinaria vacanza in terra spagnola, tornano stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, con la quinta puntata.

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti arriveranno a Granada dove troveranno ad attenderle una mongolfiera, e da lassù, in volo sui tetti della città dell'Andalusia ai piedi della Sierra Nevada, dovranno compiere la nuova missione. Ma il viaggio dall'alto su Granada sarà più insidioso del previsto e metterà a dura prova il coraggio delle ragazze.

Il soggiorno nel capoluogo andaluso prevede poi un giro per lo shopping - sempre in compagnia del fidatissimo e fedelissimo Alessandro Livi e del suo van leopardato rosa shocking - e un nuovo appartamento da sogno in cui potranno proseguire le lunghe chiacchierate (e le ricchissime colazioni), ma soprattutto una nuova sfida, questa volta ai fornelli: impugnati padelle e mestoli, Mara, Sandra e Orietta si cimenteranno con la preparazione della tradizionale tortilla di patata.

Arriverà in casa uno chef professionista che svelerà loro tutti i segreti del piatto, tra i più tipici e conosciuti di Spagna: quale delle 3 ragazze sarà più abile in cucina?