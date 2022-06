Quelle brave ragazze: la quarta puntata stasera su Sky Uno e in streaming su NOW

Quelle brave ragazze torna stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW: cosa faranno Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo nella quarta puntata?

Ogni tappa della vacanza di Quelle Brave Ragazze è una promessa mantenuta: per esempio stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - il van leopardato rosa shocking di Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo arriva nel Deserto di Tabernas.

Questo luogo - nella provincia di Almería, proprio nel cuore dell'Andalusia - pur essendo apparentemente poco conosciuto, in realtà è leggendario: è stato teatro, infatti, di centinaia di riprese cinematografiche e pubblicitarie che lo hanno portato ad essere conosciuto come la "Hollywood europea". Uno per tutti: è lo scenario straordinario scelto da Sergio Leone per realizzare i suoi capolavori C'era una volta il West, Per un pugno di dollari o Per qualche dollaro in più.

Per un giorno Mara, Sandra e Orietta diventeranno dive del cinema western: vestite di tutto punto, dovranno immedesimarsi nei protagonisti delle pellicole del papà degli "spaghetti-western" e recitare una delle scene più classiche di questo filone del cinema... ma ovviamente la reinterpretazione sarà surreale e straordinaria, in pieno stile Quelle Brave Ragazze.

A seguire, nel corso dell'appuntamento odierno - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - torneranno a bordo del van, guidato dal loro autista tuttofare, aiutante e bodyguard (e sempre più amico) Alessandro Livi, per raggiungere l'Oasi Al Hammam, nel cuore del Deserto di Tabernas, per scoprire una comunità molto particolare. I suoi membri, vivendo lontano da tutto, credono fermamente nella condivisione totale e senza limiti e affermano di vivere nel "luogo in cui convergono tutte le energie della Terra": riusciranno le brave ragazze a trarne giovamento?