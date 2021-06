Quel bambino non sarà mai tuo: la trama del thriller in onda stasera su Rai2 in prima visione

Arriva stasera su Rai2, in prima visione TV, Quel bambino non sarà mai tuo, il thriller che racconta la storia di un'adozione pericolosa: ecco la trama.

Stasera su Rai2, alle 21:20 e in prima visione TV, va in onda Quel bambino non sarà mai tuo, il thriller, prodotto nel 2020 da Lifetime, interpretato da Emmanuelle Vaugier, Hannah Bamberg, Josh Ventura.

La trama di Quel bambino non sarà mai tuo racconta di Tracy McCann, (Hannah Bamberg), una giovane cameriera che scopre di essere incinta. La ragazza però, nonostante un capo, Ed (Owen Miller), molto comprensivo, deve fare i conti con problemi economici e con un compagno, Bobby (Daniel Contois), molto violento. La situazione non è ideale per crescere un bambino, ecco perchè Tracy decide di rivolgersi a un'agenzia di adozioni.

C'è un problema: per consentire a un'altra famiglia di adottare il nascituro, servirà il consenso del padre biologico, a cui Tracy sta nascondendo la gravidanza.

La soluzione si presenta nelle persone di Genevieve Parker (Emmanuelle Vaugier) e suo marito Patrick (Josh Ventura). La coppia si affeziona immediatamente a Tracy e, vista la difficile situazione, le chiede di trascorrere i mesi che la separano dal parto in casa propria. Per la giovane è un sollievo, soprattutto perchè, con il passare delle settimane, sta diventando sempre più difficile tenere lontano il violento Bobby.

Purtroppo non tutto è come sembra e Tracy dovrà presto fare i conti con alcuni strani comportamenti di Genevieve e Patrick. Tutto ha inizio nella sera in cui, involontariamente, Tracy fa scattare un allarme in casa, richiamando non solo l'attenzione della coppia ma anche della polizia... Il terribile segreto che la coppia nasconde sembra ormai avere le ore contate.

Quel bambino non sarà mai tuo sarà visibile in contemporanea anche in streaming, grazie al portale gratuito RaiPlay.