Quattro Matrimoni, con Costantino Della Gherardesca in sfida 4 spose ballerine stasera su su Sky Uno

Stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, arriva Quattro matrimoni, condotto da Costantino della Gherardesca: le anticipazioni della puntata.

Nuovo appuntamento, stasera 16 ottobre su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - con Quattro matrimoni, l'iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky che mette in competizione tra loro quattro spose nel giorno più speciale.

Stasera quattro spose ballerine, nel "balletto" più importante della loro vita, si fronteggiano per eleggere il matrimonio più bello, ma il bonus di Costantino può stravolgere tutto.

Ci sono palcoscenici che tutte le ballerine del mondo vorrebbero calcare. Unici, per fama e notorietà, sono il sogno di ognuna di loro. Ma non l'unico... E in quale altra occasione una danzatrice può interpretare il ruolo della prima ballerina se non il giorno del suo matrimonio? Questo è lo spunto da cui parte Costantino Della Gherardesca per il prossimo episodio di Quattro matrimoni - in arrivo su Sky e in streaming su NOW domenica 16 ottobre - che mette in sfida proprio 4 spose tutte ballerine.

In fondo ogni cerimonia è anche un po' spettacolo, e nessuna cerimonia è più spettacolare di un matrimonio... basta trovare il ballerino giusto. Con la danza a fare da cornice, a colpi di piroette e prese al volo, le "nozze danzerecce" saranno giudicate con rigore dalle spose e commentate con il classico ed irresistibile sarcasmo da Costantino.

Non cambia infatti il meccanismo dell'iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia: quattro spose, tutte ballerine, saranno invitate l'una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10; seguite tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose "ospiti" non tratterranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico.

A Costantino, conduttore e anima della gara, spetterà il ruolo di arbitro del gioco. Non solo raccoglierà i commenti delle spose, ma commenterà lui stesso con il suo humour inconfondibile i matrimoni. Quest'anno lo farà, quasi in smart working, da una splendida villa alle porte di Roma. Seduto su un comodissimo divano, seguendo le immagini delle cerimonie e dei party, non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti.

La spietata resa dei conti arriverà dopo che tutte e quattro le spose avranno partecipato ai rispettivi matrimoni delle avversarie - anche in questo terzo episodio, atteso per domenica 16 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Solo dopo saranno infatti chiamate a dichiarare pubblicamente i loro voti davanti a Costantino, giustificandoli ed allo stesso tempo esponendosi a critiche e recriminazioni. I loro voti serviranno a formare una classifica parziale, che potrà essere ribaltata dal "bonus Della Gherardesca".

Dopo il confronto finale, come sempre, Costantino e le spose attenderanno l'arrivo della lussuosa limousine dai vetri oscurati, da dove scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata.

Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, ci sarà in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.