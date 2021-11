Quattro matrimoni 2021, ultima puntata stasera su Sky Uno e NOW: anticipazioni

Costantino della Gherardesca torna stasera su Sky Uno e in streaming su NOW con l'ultima puntata di Quattro matrimoni 2021: le anticipazioni.

Stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - appuntamento con l'ultima puntata di Quattro matrimoni 2021, lo show con Costantino della Gherardesca prodotto da Banijay Italia per Sky che in queste settimane ha trasformato le spose di tutta Italia in agguerrite contendenti disposte a tutto pur di mettere in scena il matrimonio migliore possibile, o almeno il migliore tra i quattro in gara in ogni puntata.

Per l'ultima sfida, come da anticipazioni, davanti a Costantino arriveranno quattro spose legatissime al proprio territorio d'origine, capaci di inserire all'interno della giornata più importante della loro vita elementi caratteristici della terra che ha dato loro i natali. Sarà una sfida tra quattro stili di vita, quattro modi di convivere con le proprie origini. Una sfida "campanilistica" anche tra differenti zone d'Italia, a dimostrazione che il matrimonio assume una mise-en-scène diversa a seconda di dove viene organizzato.

Resta in vigore - anche nell'episodio di oggi, domenica 28 novembre, alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - il meccanismo che in queste settimane ha conquistato il pubblico di "Quattro matrimoni". Le quattro agguerrite e giovanissime spose parteciperanno l'una ai matrimoni delle altre e saranno chiamate a giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10; riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalla cerimonia fino alla sala, le spose "ospiti" potranno formulare i loro giudizi più diretti (e spietati) su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico.

Dopo aver partecipato ai matrimoni, le quattro spose saliranno fino alla casa al lago di Costantino per ritrovarsi insieme sedute attorno all'elegante tavolo dove saranno chiamate ad annunciare pubblicamente i propri voti, giustificandoli e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. Con i loro voti daranno così vita a una classifica provvisoria, che potrà essere stravolta dallo speciale bonus della Gherardesca: 10 punti speciali assegnati a suo insindacabile giudizio da "Costa" che potranno quindi stravolgere il risultato.

Dopo il confronto finale, le spose attenderanno l'arrivo dell'ormai iconica limousine coi vetri oscurati da dove scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la sfida, in palio un soggiorno da sogno in un resort.