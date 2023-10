Quarto Grado stasera su Rete 4: il giallo di Pierina Paganelli e gli altri casi del 20 ottobre

Stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca, quest'anno alla quindicesima edizione. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi del 20 ottobre

La morte di Pierina Paganelli

Il programma a cura di Siria Magri torna sul giallo di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate, a Rimini, e ritrovata nel garage del proprio condominio. Si continua a indagare e si attende il risultato delle analisi degli oggetti ritirati ai suoi parenti da parte degli inquirenti. E soprattutto si sta cercando di capire se nel file audio contente il suo urlo straziante, al momento dell'aggressione, ci possa essere anche la voce dell'assassino.

Il caso di Alessia Pifferi

Al centro della puntata, anche la vicenda di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni. Ma nel momento dell'abbandono era capace di intendere e volere? Sono al vaglia le chat con gli uomini con cui si relazionava.

Gli ospiti

A Quarto Grado restano confermati gli interventi di esperti e ospiti, tra questi Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.