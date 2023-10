Quarto Grado stasera su Rete 4: la perizia su Alessia Pifferi e gli altri casi del 13 ottobre

Stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca, quest'anno alla quindicesima edizione. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi del 13 ottobre

La perizia su Alessia Pifferi

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni.

Il giudice ha concesso una super-perizia per verificare al capacità di intendere e volere della donna e per capire la dinamica della tragedia.

La morte di Pierina Paganelli

L'altra metà della puntata sarà dedicata alla tragedia di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni trovata morta a Rimini, nel garage del condominio, uccisa con 17 coltellate. Il cerchio si sta stringendo e gli inquirenti stanno cercando di capire chi potesse provare un sentimento di forte rabbia nei confronti della donna, tanto da arrivare a compiere questo terribile delitto.

Gli ospiti

A Quarto Grado restano confermati gli interventi di esperti e ospiti, tra questi Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.