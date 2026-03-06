Quarto Grado stasera su Rete 4: Garlasco e il dramma del piccolo Domenico

Stasera a Quarto Grado: le novità sul giallo di Garlasco e il PC di Alberto Stasi. Riflettori accesi sul caso David Rossi dopo la svolta dell'omicidio, il mistero di Pierina Paganelli e il caso del piccolo Domenico.

Questa sera venerdì 6 marzo su Rete 4 Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in prima serata con Quarto Grado per affrontare i gialli che stanno dividendo l'opinione pubblica. Tra colpi di scena giudiziari e nuove perizie. Ecco i quattro casi i al centro della puntata e gli ospiti in studio

Il Giallo di Garlasco: Quella cartella nel PC

Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, il caso di Garlasco continua a far discutere per nuovi accertamenti tecnici.

Cosa è successo: Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi viene trovata senza vita nella sua villetta.

Il 13 agosto 2007 viene trovata senza vita nella sua villetta. Cosa sappiamo oggi: L'attenzione si sposta sul computer di Alberto. Gli inquirenti cercano di capire se Chiara, la sera prima di morire, avesse aperto una cartella riservata contenente materiale pornografico. Un dettaglio che potrebbe riscrivere il movente o le ultime ore della vittima.

Alessandra Viero

David Rossi: La svolta dell'Omicidio

Dopo anni di battaglie della famiglia per rigettare l'ipotesi del suicidio, arriva una conferma istituzionale pesantissima.

Cosa è successo: Il manager di MPS cade dalla finestra del suo ufficio a Siena nel marzo 2013, in piena crisi della banca.

Il manager di MPS cade dalla finestra del suo ufficio a Siena nel marzo 2013, in piena crisi della banca. Cosa sappiamo oggi: La Commissione parlamentare d'inchiesta ha stabilito che David Rossi è stato vittima di un'aggressione da parte di terzi. In studio sarà presente il fratello, Ranieri Rossi, per commentare questa verità che trasforma ufficialmente il caso in un'indagine per omicidio.

Pierina Paganelli: Il mistero del condominio

Continua il focus sull'omicidio di Rimini che vede coinvolti, tra sospetti e intercettazioni, i residenti di via del Ciclamino, dove la pensionata Pierina Paganelli fu trovata morta la mattina del 4 ottobre 2023 nel garage del condominio. Si scaverà ancora nelle dinamiche familiari e nei rapporti tesi che circondano la figura di Pierina.

Il Piccolo Domenico: Documenti Inediti

Un momento di profonda commozione sarà dedicato alla storia di Domenico, il bambino di soli due anni deceduto dopo un trapianto non andato buon fine a causa del cuore gravemente danneggiato. Il programma mostrerà documenti mai visti prima per cercare di fare luce su cosa non abbia funzionato in una vicenda medica ancora tutta da chiarire.

Gli Ospiti nello studio di Quarto Grado

Per analizzare i casi, Nuzzi sarà circondato da una squadra di esperti e opinionisti: