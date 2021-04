Quarto Grado stasera su Rete 4: le accuse a Ciro Grillo e i misteri ancora aperti su Denise Pipitone

Stasera su Rete 4, alle ore 21:25, torna Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si tornerà a occuparsi di Ciro Grillo, la cui posizione sembra aggravarsi con il passare dei giorni.

Ciro Grillo è stato accusato di violenza sessuale - avvenuta nella casa di famiglia in Costa Smeralda, nel luglio 2019 -, insieme a tre amici, da una ragazza italo-norvegese di 19 anni. La video-difesa del padre Beppe Grillo - un atto illecito, secondo il Garante della Privacy - ha innescato forti polemiche, la disapprovazione del mondo politico e quella dell'opinione pubblica. In mano agli inquirenti, un breve video, alcune foto e una chat: elementi del giallo utili per capire se il giovane e i suoi amici abbiano abusato o no della ragazza.

Il programma a cura di Siria Magri si occupa anche di Denise Pipitone, sparita dall'androne di casa all'età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo (Trapani). Le ricerche non si sono mai fermate, ma le indagini sono in stallo. Gli inquirenti e la madre Piera Maggio continuano a interrogarsi sul video realizzato da una guardia giurata, a Milano, nell'ottobre del 2004. Nel filmato c'è una bambina che somiglia a Denise, insieme a una famiglia rom che si rivolge a lei chiamandola Danas. È davvero possibile che si tratti di lei? E chi è la donna con la piccola?