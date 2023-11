Quarto Grado stasera su Rete 4: i casi di venerdì 3 novembre

Stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca, quest'anno alla quindicesima edizione. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi del 3 novembre

La morte di Pierina Paganelli

Il programma a cura di Siria Magri torna sul giallo di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate, a Rimini, e ritrovata nel garage del proprio condominio. La settimana è iniziata con dieci ore di interrogatorio per Manuela, la nuora di Pierina, perché potrebbero essere emerse delle contraddizioni con gli orari. E intanto, gli inquirenti continuano a indagare per arrivare alla verità.

Il caso di Saman Abbas

Al centro della puntata, anche la vicenda di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana uccisa il 30 aprile 2021, in provincia di Reggio Emilia. In aula, il fratello di Saman ha puntata il dito contro i suoi familiari. E nel frattempo, dopo anni, è stata dissequestrata la casa di Novellara dove ha vissuto la ragazza.

Gli ospiti

A Quarto Grado restano confermati gli interventi di esperti e ospiti, tra questi Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.