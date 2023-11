Quarto Grado stasera su Rete 4: i casi di venerdì 24 novembre

Stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca, quest'anno alla quindicesima edizione. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi del 24 novembre

Il femminicidio di Giulia Cecchettin

Il programma a cura di Siria Magri analizza dedicherà l'intera puntata di venerdì 24 novembre al feroce delitto di Giulia Cecchettin da parte del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Dopo giorni di angoscia per la scomparsa dei due ragazzi, sabato scorso, il 18 novembre, il cadavere della ragazza è stato ritrovato in un canale nella zona del lago di Barcis.

Ciò che per giorni ha tenuto l'Italia col fiato sospeso, e appesa al filo sottilissimo della speranza, è stata la fuga di Turetta, in auto, oltre i confini nazionali. Si è ipotizzato che con lui potesse esserci anche Giulia, ancora viva. Si ignorava però, o si preferiva non considerare, per esempio, che un testimone, vicino di casa dei Cecchettin, aveva già dato l'allarme chiamando i carabinieri, perchè nella notte dell'11 novembre aveva sentito una ragazza urlare. Quella ragazza era Giulia, che sarebbe stata uccisa nei minuti successivi con più di 20 coltellate tra la testa e il collo.

Filippo Turetta l'avrebbe aggredita prima a Vigonovo e poi, pochi minuti dopo averla costretta a salire in macchina, sanguinante, l'avrebbe finita a Fossò, dove le telecamere esterne dell'azienda Christian Dior Italia hanno ripreso l'orribile scena. Giulia sarebbe morta dissanguata nel giro di circa 20 minuti, legata con del nastro adesivo sul sedile posteriore dell'auto del suo aguzzino. Gli inquirenti ora stanno indagando per capire se l'omicidio sia stato o meno premeditato dal ragazzo. Ma ci sono molti altri punti da chiarire in tutta la vicenda.

Gli ospiti

A "Quarto Grado", inoltre, restano confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.