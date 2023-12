Quarto Grado stasera su Rete 4: i casi di venerdì 15 dicembre

Stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca, quest'anno alla quindicesima edizione. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi del 15 dicembre

L'omicidio di Rossella Cominotti

Il programma a cura di Siria Magri analizza il giallo sulla morte di Rossella Cominotti, uccisa per mano del marito, Alfredo Zenucchi, e trovata senza vita in un albergo di Mattarana di Carrodano, La Spezia. L'uomo agli inquirenti ha detto che si dovevano suicidare entrambi ma poi lui non ha trovato il coraggio per farla finita. Per il momento Alfredo, reo confesso, è detenuto nel carcere di Massa Carrara ed è in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La famiglia della donna però non crede a questa ipotesi e dichiara che lei non volesse morire. Proseguono intanto gli accertamenti per chiarire il caso.

La morte di Giulia Cecchettin

Al centro della puntata anche la vicenda dell'assassinio di Giulia Cecchettin, per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Dai messaggi vocali della ragazza si può notare come Giulia avesse paura del comportamento ossessivo dell'ex fidanzato. Per questo i consulenti della famiglia stanno preparando un dossier sullo stalking.

Gli ospiti

A Quarto Grado restano confermati gli interventi di esperti e ospiti, tra questi Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.