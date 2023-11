Quarto Grado stasera su Rete 4: i casi di venerdì 10 novembre

Stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca, quest'anno alla quindicesima edizione. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi del 10 novembre

La morte di Pierina Paganelli

Il programma a cura di Siria Magri torna sul giallo di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate, a Rimini lo scorso 3 ottobre, e ritrovata nel garage del proprio condominio. Una questione di denaro o di rancore è forse all'origine della morte della donna? La polizia indaga nei segreti di famiglia.

Il caso di Monia Bortolotti

Al centro della puntata, anche la vicenda di Monia Bortolotti, la ragazza di 27 anni, accusata di aver ucciso i suoi due figli: una bimba di 4 mesi morta nel 2021 e un bimbo di 2 mesi nel 2022. Li avrebbe soffocati perché non sopportava il loro pianto. Lei, intanto, professa da sempre la sua innocenza e dichiara: "quei bimbi erano i miei gioielli".

Gli ospiti

A Quarto Grado restano confermati gli interventi di esperti e ospiti, tra questi Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.