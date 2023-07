Quarto Grado - Le storie stasera su Retequattro: Alessia Pifferi e gli altri casi del 21 luglio

Stasera su Retequattro, alle 21:25, torna l'appuntamento con Quarto Grado - Le storie, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi di venerdì 21 luglio

Alessia Pifferi e la morte della piccola Diana

Un anno fa l'Italia assisteva all'orrore di Ponte Lambro, il quartiere milanese in cui, il 21 luglio 2022, veniva ritrovato il corpicino di Diana Pifferi, 18 mesi appena, morta di stenti perchè sua madre, Alessia Pifferi, l'aveva abbandonata sola in casa per sei giorni, per stare con il fidanzato. La 37enne ora si trova nel carcere di San Vittore a Milano con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. I medici dell'istituto penitenziario le hanno diagnosticato un grave ritarso mentale, cosa che potrebbe pesare quando, il prossimo autunno, dovrà affrontare l'interrogatorio in aula.

La vicenda di Benno Neumair

Durante la serata s ìi tornerà anche sul caso di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano sotto accusa per aver ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, il 4 gennaio 2021. Il ragazzo, che ha già confessato il duplice delitto, condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise di Bolzano, in autunno verrà processato in appello.

Saranno mostrati testimonianze e documenti inediti per ripercorrere l'inchieste che ha portato al suo arresto.