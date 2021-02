Quanto guadagna Mario Draghi: uno stipendio e patrimonio prestigiosi

Mario Draghi è stato per anni presidente della Banca centrale europea, ecco lo stipendio e il patrimonio del Presidente del consiglio incaricato.

Mario Draghi è stato Governatore della Banca d'Italia e Presidente della Banca centrale europea. Ecco lo stipendio e il patrimonio dell'uomo che nei prossimi giorni potrebbe diventare il nuovo Primo Ministro del Governo Italiano.

Stipendio

Mario Draghi dal 1º novembre 2011 al 31 ottobre 2019 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Banca centrale europea. Nel 2019 Draghi, che in quell'anno ricopriva per l'ultima volta la carica di presidente della Banca, secondo Money.it, ha guadagnato 339.950 euro che corrispondono a circa 33.995 euro mensili. Nel 2018 il Presidente della Bce aveva guadagnato 401.400 euro. Negli anni precedenti il probabile prossimo Primo Ministro guadagnava una cifra mediamente simile a quella del 2018. Mario Draghi, come tutti i membri del Consiglio di vigilanza dipendenti della Bce, aveva anche una residenza a sua disposizione.

Patrimonio

Mario Draghi possiede una villa a Lavinio, una località turistico-residenziale sulla costa laziale della provincia di Roma. Draghi ha anche una villa a Città della Pieve, in Umbria, comune dove si è sposato il figlio Giacomo. Secondo alcune notizie di stampa la residenza è stata danneggiata leggermente nel corso di un incendio.

Mario Draghi e la moglie Serena Cappello, come riporta Il Tempo, a Stra, un comune della provincia di Venezia, possiedono un terzo di una villa di 13 stanze con terreni intorno per 8 mila 500 metri quadrati. Mario Draghi e la moglie, originaria del Veneto, in questa regione possiedono un'abitazione e una cappella a Noventa Padovana.