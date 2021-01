Quando le mani si sfiorano: stasera su Rai2 il film drammatico ispirato a una storia vera

Stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda Quando le mani si sfiorano, il film drammatico di Amma Asante con George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg e Tom Goodman-Hill.

Ispirato a una storia vera, Quando le mani si sfiorano è ambientato nella Germania del 1944 ed è un racconto di formazione con protagonista un'adolescente che vive terrorizzata a causa del colore della sua pelle.

Leyna è tedesca, figlia di una donna caucasica e di un combattente straniero, presumibilmente nero, che non ha mai conosciuto. Il suo incubo inizia quando si trasferisce con sua madre e il fratellino nel luogo in cui vivono i suoi zii. Lì, a Rüdesheim am Rhein, sperimenterà per la prima volta il significato del razzismo, e l'essere discriminata con il soprannome di 'bastarda' dai suoi compagni di classe, la sua insegnante, i suoi stessi zii, e i membri delle SS che pattugliano la città...

Cosa c'è di vero in questa trama? Proprio la figura della protagonista, una ragazzina birazziale di 13 anni "incrociata" dalla regista nelle sue ricerche sulla black history in Europa, la cui esistenza è accertata da una foto (a sinistra) scattata in una scuola della Germana nazista, passata alla storia per essere una di coloro che, con un'espressione assolutamente dispregiativa, erano conosciuti come i "bastardi della Renania".